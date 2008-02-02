Хіт групи Beatles почують інопланетяни
10:30, 02 лютого 2008Курйози
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Сигнал буде направлений на Полярну зірку
Хіт легендарної британської групи Beatles «Через всесвіт» (Across the Universe) стане першою піснею, яка прозвучить у відкритому космосі, повідомляє агентство NASA. Трансляція пісні запланована на 00.00 за Грінвічем 5 лютого.
Трансляція буде проведено по мережі антен Deep Space Network і приурочено до 40-річного ювілею запису пісні. Сигнал антени буде направлений на Полярну зірку, відстань до якої від Землі- 431 світловий рік.
Колишній член групи Пол Маккартні попросив агентство «передати привіт і найкращі побажання інопланетянам».
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