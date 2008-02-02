Хіт групи Beatles почують інопланетяни

Хіт легендарної британської групи Beatles «Через всесвіт» (Across the Universe) стане першою піснею, яка прозвучить у відкритому космосі, повідомляє агентство NASA. Трансляція пісні запланована на 00.00 за Грінвічем 5 лютого.

Трансляція буде проведено по мережі антен Deep Space Network і приурочено до 40-річного ювілею запису пісні. Сигнал антени буде направлений на Полярну зірку, відстань до якої від Землі- 431 світловий рік.

Колишній член групи Пол Маккартні попросив агентство «передати привіт і найкращі побажання інопланетянам».

Газета.ру