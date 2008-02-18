У Чехії вкрали чотиритонний міст

У Чехії недалеко від містечка Хеб (Cheb) на кордоні з Німеччиною невідомі вкрали чотиритонний залізничний міст, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Місцева поліція у скрутному становищі, оскільки ніколи не стикалася з подібними крадіжками.

Повідомляється, що міст знаходився на покинутій залізничній гілці. Підозра лягла на одну з фірм, в обов`язки якої входило спостереження за залізничними коліями, які не використовуються.

Через зростання цін на сировину в Європі крадіжки металобрухту останнім часом почастішали, відзначає видання.