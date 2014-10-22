Тайсон стане членом Спілки письменників Росії - ЗМІ

Легендарний американський боксер Майк Тайсон 27 жовтня стане членом Спілки письменників Росії.

Про це ТАСС повідомив промоутер Володимир Хрюнов. 27 жовтня в Москві пройде презентація книги "Тайсон. Нещадна істина". Читайте такожКиївські письменники закликають владу рішуче відстоювати непорушність кордонів України "Майку заочно буде вручений членський квиток Спілки письменників Росії", - повідомив Хрюнов. Сам Тайсон відвідає Москву в листопаді і стане гостем боксерського вечора, на якому виступить колишній чемпіон світу росіянин Руслан Провідников.

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