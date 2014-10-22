Тайсон стане членом Спілки письменників Росії - ЗМІ

14:53, 22 жовтня 2014
Курйози
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон 27 жовтня стане членом Спілки письменників Росії.

REUTERS

Про це ТАСС повідомив промоутер Володимир Хрюнов.

27 жовтня в Москві пройде презентація книги "Тайсон. Нещадна істина".

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"Майку заочно буде вручений членський квиток Спілки письменників Росії", - повідомив Хрюнов.

Сам Тайсон відвідає Москву в листопаді і стане гостем боксерського вечора, на якому виступить колишній чемпіон світу росіянин Руслан Провідников.

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