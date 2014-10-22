Тайсон стане членом Спілки письменників Росії - ЗМІ
14:53, 22 жовтня 2014Курйози
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Легендарний американський боксер Майк Тайсон 27 жовтня стане членом Спілки письменників Росії.
REUTERS
Про це ТАСС повідомив промоутер Володимир Хрюнов.
27 жовтня в Москві пройде презентація книги "Тайсон. Нещадна істина".
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"Майку заочно буде вручений членський квиток Спілки письменників Росії", - повідомив Хрюнов.
Сам Тайсон відвідає Москву в листопаді і стане гостем боксерського вечора, на якому виступить колишній чемпіон світу росіянин Руслан Провідников.
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