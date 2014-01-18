Письменники на акції під Лук‘янівським СІЗО просять їх заарештувати

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків людей прийшли протестувати проти прийнятих Верховною Радою і підписаних Президентом України Віктором Януковичем антидемократичних законів.

Учасники акції одягнули карнавальні маски зайчиків, лисичок та інших тварин і пікетують Лук‘янівське СІЗО. Декілька чоловік спробували відкрити двері будівлі СІЗО із закликами «Заарештуйте нас» і «Посадіть нас у в'язницю». Двері СІЗО виявилися зачиненими й активісти повернулися до решти учасників акції.

Як повідомлялося, 16 січня у Верховній Раді народні депутати з провладних фракцій підняттям рук, без обговорення ухвалили 11 законів і одну постанову.

Зокрема, ВР прийняла закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника, який встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє розповсюдження екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду, - на підставі рішення Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконний» збір, зберігання, використання, знищення, розповсюдження конфіденційної інформації про правоохоронні органи, суддів і їх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президентові і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить ряд інших норм, які обмежують права і свободи громадян.

17 січня Президент України Віктор Янукович підписав закони, прийняті Верховною Радою в цілому 16 січня.