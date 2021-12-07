Назву розробники запозичили з популярного міфу, що заморожена сперма "антиваксерів" у майбутньому нібито буде дуже дорогим активом.

Анонімні автори криптовалюти Unvaxxed Sperm (у перекладі – невакцинована сперма), що 2 і 3 грудня показала неабиякі темпи зростання, справді виявилися противниками вакцинації.

Про це вони розповіли у коментарі Vice, відмовившись називати свої прізвища.

Один з розробників на ім’я Джейсон сказав, що вони не проти вакцинації. Та через мить інший автор криптовалюти "Фаучі" відповів: "Ну в якомусь сенсі я сказав би що ми проти вакцинації".

Засновники Unvaxxed Sperm стверджують, що людство на 90% не потребує вакцинації від коронавірусу, виступають за лікування COVID-19 "альтернативними методами", наприклад, препаратами від глистів для тварин.

Читайте такожУ США морська свинка відгризла пасмо волосся п'яній господиніПісля вибухового зростання криптовалюти кілька днів поспіль ціни на неї знову впали, через що авторів Unvaxxed Sperm запідозри у шахрайстві.

Криптовалюта Unvaxxed Sperm є форком іншої криптовалюти SafeMoon, яка стала вірусною завдяки підтримці знаменитостей.

Назву розробники запозичили з популярного міфу, що заморожена сперма антиваксерів у майбутньому нібито буде дуже дорогим активом. У планах авторів криптовалюти – випуск аналогів популярних сервісів, наприклад, сервісу для знайомств противників вакцинації.

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Автор: Віолетта Орлова