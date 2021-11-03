У середу, 3 листопада, в столиці проходить марш противників вакцинації.

У середу, 3 листопада, учасники маршу "антивакцинаторів" в Києві відзначились дивною витівкою.

Читайте такожНадія Савченко заявилася на марш "антивакцинаторів" у Києві (відео)Про це повідомляє з-під будівлі Ради кореспондент УНІАН й публікує відповідні фото.

Так, мітингувальники проти вакцинації заблокували в центрі столиці авто з бочкою та розвернули її. Вони побоюються, що в бочці є якась речовина, якою їх хочуть труїти.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада у центрі Києва проходить акція противників обов’язкової вакцинації. Учасники заходу, зокрема, заблокували рух в урядовому кварталі.

Згодом почалося віче учасників цього маршу, близько 3 тисяч противників обов’язкової вакцинації та карантинних заходів зібралися на площі Конституції. Вони виступають проти вакцинації від COVID-19, а також карантинних заходів, пов’язаних з пандемією. Вони говорять, що є вільними людьми, яким ніхто не зможе нав’язати вакцинацію, а також носіння масок.

Також вони називають недієздатними президента та уряд і заявляють, що не будуть виконувати постанови уряду та закони, які накладають карантинні обмеження на громадян, і не збираються носити маски й робити щеплення.

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Автор: Ольга Робейко