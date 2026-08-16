Трамп вирішив змінити американські авіаносці: скільки це коштуватиме

Трамп хоче, щоб нові американські авіаносці більше нагадували військові кораблі минулого, однак запропоновані зміни можуть обійтися ВМС у мільярди доларів.

Військово-морські сили США розглядають можливість масштабної зміни конструкції нових авіаносців класу "Форд", щоб вони більше відповідали баченню президента Дональда Трампа. Йдеться, зокрема, про перенесення командної вежі, відомої як "острів", ближче до середини корабля. Про це пише The Washington Post з посиланням на сімох нинішніх і колишніх американських посадовців, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, Трамп висловлював занепокоєння зовнішнім виглядом нових авіаносців, оскільки їхня командна вежа розташована ближче до корми. Президент хоче, щоб майбутні військові кораблі більше нагадували американські судна старих поколінь, зокрема ті, що використовувалися під час Другої світової війни.

Перенесення "острова" може стати масштабною та дорогою модернізацією. За оцінками колишнього високопосадовця США, ВМС уже вивчали таку можливість під час першого президентського терміну Трампа. Тоді з'ясувалося, що зміна конструкції могла б коштувати мільярди доларів і суттєво відтермінувати реалізацію програми.

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"Виявилося, що вартість і час для цього будуть просто надзвичайними", – сказав чиновник.

Колишній офіцер ВМС Браян Кларк, який досліджує американський флот в Інституті Гудзона, назвав перенесення "острова" "значною зміною дизайну". За його словами, така перебудова вплинула б на вагу та плавучість авіаносця й могла б спричинити значні додаткові витрати.

Водночас нинішнє розташування командної вежі було обрано не лише з естетичних міркувань. За словами посадовців, перенесення її ближче до корми дозволяє звільнити більше простору для літаків біля катапульт. Це скорочує час підготовки винищувачів до запуску та водночас зменшує турбулентність під час посадки літаків.

Трамп також хоче змінити катапульти

Ідея перенесення "острова" стала вже другою масштабною зміною конструкції авіаносців, яку ініціював Трамп. У новому меморандумі з національної безпеки президент доручив ВМС розробити план повернення до вдосконалених парових катапульт на майбутніх авіаносцях. На кораблях класу "Форд" замість них використовують сучасну електромагнітну систему запуску літаків.

Прихильники змін наголошують на перевазі перевірених технологій. Водночас критики попереджають, що повернення до старої системи також може обійтися в мільярди доларів і призвести до нових затримок.

Перший авіаносець класу "Форд" – USS "Джеральд Р. Форд" – будували 17 років. Саме нові технології, зокрема електромагнітна катапульта, стали однією з причин затримок програми. Водночас ВМС згодом заявили, що електромагнітна система показала високу ефективність.

Наразі три інші авіаносці класу "Форд" перебувають на різних етапах будівництва. USS "Джон Ф. Кеннеді" проходить ходові випробування, а USS "Ентерпрайз" та USS "Доріс Міллер" будуються.

Згідно з планами ВМС та оцінкою Бюджетного управління Конгресу, США можуть побудувати до 10 авіаносців цього класу протягом наступних чотирьох десятиліть. Очікувана вартість кожного нового корабля оцінюється приблизно у 22 мільярди доларів.

Вплив Білого дому на конструкцію американських військових кораблів останнім часом посилюється. Трамп раніше також запропонував створити новий клас лінкорів у межах концепції "Золотого флоту". Ініціатива викликала критику серед військово-морських аналітиків і законодавців, які вважають, що масштабний проєкт може забрати ресурси американської суднобудівної промисловості.

За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, будівництво таких лінкорів може коштувати близько 275 мільярдів доларів протягом 30 років.

Авіаносці США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Військово-морські сили США опинилися в ситуації, коли більшість атомних авіаносців флоту одночасно залучені до операцій, перебувають на ремонті або готуються до нового розгортання. На цьому тлі USS Ronald Reagan (CVN-76) наближається до завершення тривалого технічного обслуговування та може відновити операції на початку 2027 року.

Планове масштабне технічне обслуговування USS Ronald Reagan розпочалося у березні 2025 року. Корабель протягом приблизно півтора року проходив структурний ремонт, роботи з корпусом і модернізацію технологічних систем.

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