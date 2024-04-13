Спочатку дослідники зосереджувалися на впливі щоденного споживання авокадо на центральне ожиріння.

Авокадо має багато клітковини, корисних жирів, антиоксидантів та здебільшого вважається здоровим додатком до раціону людей. Але через високий вміст жирів та калорій дехто уникає його споживання, адже боїться, що це може призвести до збільшення ваги, підвищити рівень холестерину або інших проблем зі здоров'ям. Проте нове дослідження показало, що ці побоювання, швидше за все, є марними, пише видання health.

За даними дослідження, яке було оприлюднено в журналі Current Developments in Nutrition, люди, які з абдомінальним ожирінням з'їдали по одному авокадо на день впродовж 26 тижнів, розробили якіснішу дієту. Вже після шести місяців вживання цього фрукту раціон учасників став більше відповідати здоровому харчуванню.

"Покращуючи дотримання людьми дієтичних рекомендацій, ми можемо допомогти знизити ризик розвитку ... хронічних захворювань і продовжити тривалість здорового життя", - наголосила в пресрелізі провідний автор дослідження, доктор філософії, доцент кафедри дієтології в Університеті штату Пенсильванія Крістіна Петерсен.

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Для того, аби провести дослідження, Петерсен та її колеги з Університету штату Пенсильванія розділили 1008 дорослих, які мають абдомінальне ожиріння на дві категорії. Одна група мала з'їдати цілий авокадо щодня та продовжувати свій звичайний раціон. Інша категорія дотримувалася свого звичайного раціону, проте їм необхідно було обов'язково з'їдати менш як два авокадо на місяць.

Спершу дослідники не зосереджувалися на впливі авокадо щодо якості дієти, за словами Петерсен, "початкове дослідження проводилося з метою вивчення впливу щоденного споживання авокадо на центральне ожиріння".

Проте інтригуючим моментом стало те, що через 26 тижнів цифра на вагах учасників дослідження сильно не змінилася.

"Ми не побачили жодного впливу вживання авокадо на жирові відкладення або вагу. Це означає, що вживання авокадо не збільшує і не зменшує вагу або жирові відкладення на животі", - запевнила провідний автор дослідження.

Попри те, що щоденне вживання авокадо не вплинуло на вагу, вторинний аналіз показав, що ця практика вплинула на іншу важливу річ, а саме на якість харчування.

Наприкінці дослідження Петерсен та її команда виявили, що ті, хто вживав авокадо щодня, з більшою ймовірністю малий раціон, який відповідав параметрам здорового харчування. Також ця група збільшила споживання овочів, покращила співвідношення корисних і шкідливих жирів та знизила споживання рафінованих зерен, натрію і доданого цукру.

Також на думку Петерсен, покращення якості дієти було переважно пов'язано з тим, що авокадо замінило менш поживні продукти.

"Ми побачили скорочення споживання солі та рафінованих зернових. Це свідчить про те, що люди частково замінили продукти з високим вмістом солі та рафіновані зернові продукти на авокадо або їли авокадо замість цих продуктів протягом певного часу", - додала вона.

До прикладу, замість того, аби намазати бургер кетчупом, який має високий вміст натрію, учасники, швидше за все, обрали свіже авокадо. Або ж вони могли обрати смузі з авокадо на сніданок замість тарілки пластівців з очищеними зернами.

"Ми знаємо, що різні рослинні продукти, включаючи фрукти, овочі, боби, горіхи, насіння, зернові та інші, мають як взаємодоповнюючі, так і різні поживні речовини, які впливають на загальну якість нашого раціону", - зауважила автор дослідження, фізіолог і зареєстрований дієтолог із Сан-Дієго Венді Базіліан.

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