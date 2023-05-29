Місцеві жителі вимагають, щоб для таких "героїв парковки" ввели покарання.

У Корнуоллі (Південно-Західна Англія) невідомі припаркували машину прямо на пляжі. Як і раніше в Одесі, для "героя парковки" це закінчилося неприємностями – авто змило водою, а розбиратися довелося екстреним службам.

Як розповіли в береговій охороні, пошуково-рятувальну групу попередили про присутність чорного BMW в бухті Тревонанс вранці в неділю, 28 травня.

Служба переконалася, що всі пасажири вийшли з автомобіля і перебувають в безпеці, після чого фахівці витягли машину на берег.

"Ми залишалися на місці події поки не були зроблені зусилля з евакуації і транспортний засіб нарешті не було видалено [з води]", – йдеться в повідомленні.

Звертаючись до горе-водія, берегова охорона наголосила: "Ви не можете паркуватися там, сер!".

У коментарях британці жартують: "На що готові піти деякі люди, щоб уникнути плати за паркування в розмірі 3 фунтів стерлінгів!", "Зате машину мити точно не треба!".

Інші дивуються дурості водія і кажуть, що за такі порушення має бути справедливе покарання. "Ніколи не перестану дивуватися, якими дурними можуть бути люди. Сезон дурості в самому розпалі!", "Ідіотизм, треба змусити платити за екстрені служби", "Я не можу повірити, що це відбувається щороку! Як? Вас мають оштрафувати, якщо ваша машина опиниться в морі, це смішно", – пишуть користувачі соцмереж.

Курйозні інциденти з авто - що повідомлялося

В Івано-Франківську чоловік забув місце паркування свого авто і заявив про його викрадення. В результаті патрульні притягнули водія до відповідальності.

А під Києвом "героя парковки", який залишив автомобіль поруч зі сміттєвими баками у дворі, "провчивши", обклавши сміттям.

У Баварії (Німеччина) поліція протягом 15 хвилин переслідувала автомобіль Tesla. Виявилося, що водій спав, а авто їхало на режимі автопілота.

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