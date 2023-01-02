Поліція Баварії (Німеччина) впродовж 15 хвилин переслідувала автомобіль Tesla, який їхав на режимі автопілота.
Як пише Sky News, згодом правоохоронці зв'ясували, що 45-річний водій Tesla в цей час відкинув своє сидіння і спав.
"Було помітно, що транспортний засіб тримав однакову відстань від патрульної машини попереду від розв’язки Фіерет-Трунштадт до розв’язки Бамберг-Хафен на швидкості 110 кілометрів на годину. Офіцери виявили, що водій Tesla лежав на сидінні із закритими очима та знятими руками з керма. Це посилило підозру, що він залишив керування автопілоту та заснув. Приблизно через 15 хвилин чоловік нарешті прокинувся та виконав вказівки поліції", – розповіли правоохоронці.
Поліція також зазначає, що були ознаки того, що водій був у стані наркотичного сп’яніння. Крім цього, в авто знайшли "вантаж для керма" – пристрій, який використовується для імітації ваги рук на кермі.
Тепер щодо водія розпочали кримінальне провадження за фактом створення загрози дорожньому руху, чоловіка змусили здати права.
Правила використання безпілотних авто у Німеччині
У травні минулого року німецькі законодавці ухвалили нові правила використання безпілотних авто – тих, що існують вже, і на майбутнє. Зокрема, врегулювали використання безпілотних маршрутних автобусів.
За законом, водії приватних автомобілів у Німеччині не можуть користуватися функціями повністю автономного водіння та мають постійно контролювати свої транспортні засоби.
За порушення правил і повну передачу автівку під контроль автопілота передбачено кримінальну відповідальність за статтею про створення загрози дорожньому руху,