Приблизно через 15 хвилин "перегонів" водій прокинувся та виконав вказівки поліції.

Поліція Баварії (Німеччина) впродовж 15 хвилин переслідувала автомобіль Tesla, який їхав на режимі автопілота.

Як пише Sky News, згодом правоохоронці зв'ясували, що 45-річний водій Tesla в цей час відкинув своє сидіння і спав.

"Було помітно, що транспортний засіб тримав однакову відстань від патрульної машини попереду від розв’язки Фіерет-Трунштадт до розв’язки Бамберг-Хафен на швидкості 110 кілометрів на годину. Офіцери виявили, що водій Tesla лежав на сидінні із закритими очима та знятими руками з керма. Це посилило підозру, що він залишив керування автопілоту та заснув. Приблизно через 15 хвилин чоловік нарешті прокинувся та виконав вказівки поліції", – розповіли правоохоронці.

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Поліція також зазначає, що були ознаки того, що водій був у стані наркотичного сп’яніння. Крім цього, в авто знайшли "вантаж для керма" – пристрій, який використовується для імітації ваги рук на кермі.

Тепер щодо водія розпочали кримінальне провадження за фактом створення загрози дорожньому руху, чоловіка змусили здати права.

Правила використання безпілотних авто у Німеччині

У травні минулого року німецькі законодавці ухвалили нові правила використання безпілотних авто – тих, що існують вже, і на майбутнє. Зокрема, врегулювали використання безпілотних маршрутних автобусів.

За законом, водії приватних автомобілів у Німеччині не можуть користуватися функціями повністю автономного водіння та мають постійно контролювати свої транспортні засоби.

За порушення правил і повну передачу автівку під контроль автопілота передбачено кримінальну відповідальність за статтею про створення загрози дорожньому руху,

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