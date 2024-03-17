За словами фахівців, болгарський перець може бути корисним для шкіри, кишківника та захисту очей людини.

Болгарський перець є яскравим та популярним овочем, який має різні кольори, серед яких червоний, помаранчевий, жовтий та зелений. Він містить багато вітамінів та мінералів, які можуть принести користь для організму людини. Експерти для Eating Well розповіли, що буде, якщо ви їсте болгарський перець постійно або декілька разів на тиждень.

Відомо, що болгарський перець має фітохімічні та поживні речовини, що мають природні антиоксидантні та протизапальні властивості. За результатами дослідження, рослинні сполуки, які є в болгарському перці, можуть позитивно впливати на здоров'я людини, зменшувати запалення в організмі або знижувати ризик його розвитку.

"Болгарський перець містить антиоксиданти, такі як каротиноїди та антоціани, які допомагають запобігти пошкодженню клітин в організмі", - наголосила зареєстрований дієтолог Еріка Баррера.

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Як вже зазначила фахівець, у болгарському перці є каротиноїди, а саме зеаксантин та лютеїн, які можуть захистити здоров'я очей та підтримувати здоровий зір.

"Зеаксантин - це антиоксидант, який накопичується в частині ока, що називається макулою, і допомагає захистити від пошкоджень, спричинених синім світлом. Коли фоторецепторні клітини ока пошкоджуються, це може призвести до дегенерації жовтої плями - основної причини сліпоти. Багато хто з нас годинами дивиться на екрани, тому вживання болгарського перцю (особливо помаранчевого) може допомогти мінімізувати пошкодження очей, спричинені джерелами синього світла", - йдеться у матеріалі.

У дослідженні, яке було опубліковано у 2020 році в журналі Proceedings, вчені зайнялися вивченням різних сортів перцю, аби зрозуміти, які з них мають найвищий рівень зеаксантину. Вони виявили, що помаранчевий болгарський перець мав високий рівень зеаксантину, в той час, як інші мали корисні типи помаранчевих пігментів, а саме лютеїн.

За даними інших досліджень, зеаксантин може забезпечувати й антиоксидантний захист для серця, печінки та шкіри.

"Включення болгарського перцю у ваш щоденний раціон може потенційно запропонувати багате харчування для вашого організму, особливо для вашої імунної системи", - запевнила доктор медичних наук, зареєстрований дієтолог та засновник Louisiana Nutrition Associates Кріста Уейл.

За її словами, червоний болгарський перець містить майже в три рази більше вітаміну C, ніж апельсин.

"Дослідження показують, що регулярне споживання продуктів, багатих на вітамін С, допомагає підтримувати імунну систему в боротьбі з інфекціями та хворобами", - додала Уейл.

Крім того, болгарський перець є відмінним джерелом клітковини, яка корисна для здоров'я, а саме завдяки ньому покращується травлення, здоров'я серця та стабільний рівень енергії.

"Клітковина допомагає контролювати рівень цукру та холестерину в крові, зберігаючи при цьому мікробіом кишківника здоровим", - зазначила Еріка Баррера.

Також фахівці зауважують, що більша кількість людей може без проблем їсти болгарський перець, адже алергія на такий овоч зустрічається рідко, проте все ж існує.

"Болгарський перець безпечний для всіх, якщо тільки людина не відчуває помітного дискомфорту від його вживання або не страждає на алергію. Можна їсти болгарський перець щодня, але метою має бути включення в раціон різноманітних барвистих овочів протягом тижня", - розповіла Баррера в інтерв'ю Eating Well.

Користь овочів: останні новини

Раніше дієтолог розповіла, що станеться з вашим тілом, якщо постійно їсти цвітну капусту. За її словами, вживання такого овочу допоможе зменшити хронічне запалення в організмі та налагодити травлення.

Також фахівці назвали користь селери для здоров'я людини. За їхніми словами, вживання такого овоча може покращити споживання антиоксидантів і сприяти здоровому рівню артеріального тиску. Крім того, відомо, що сік селери має калій, мінерал, які потрібні для регуляції кров'яного тиску.

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