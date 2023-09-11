Керівник нікому не пояснював, що змусило його вдатися до таких хитростей.

Бос використовує "тест на сіль і перець" під час кожної співбесіди. Усі, хто його провалює, не потраплять на роботу у його компанію.

Детальніше про цей тест на Reddit розповів один із працівників, який пройшов цю перевірку. Для цього керівника на співбесіді важливіше не ваша кваліфікація та досвід, а те, як ви реагуєте на його унікальний "тест на сіль і перець".

"Компанія, в якій я працював, проводить цілий день співбесіди з кількома людьми, одна з них завжди є співбесідою за обідом. Наш керівник відбирав працівників з огляду на одну річ - чи спробувала людина, з якою він брав розмовляв, їжу, перш ніж потягнутися до солі, перцю, гострого соусу тощо. Якщо ви спочатку не спробували свою їжу, отже ви провалили співбесіду", - розповів працівник.

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Він не зовсім впевнений, чому бос так довіряв цьому тесту. Втім, працівник вважає, що цей тест повинен показати щось про справжній характер людини - чи готова вона щось спробувати, перш ніж судити.

"Радий, що я не потрапив на цю співбесіду за обідом, тому що я майже завжди додаю перцю", - сказав він.

Нагадаємо, співбесіди при прийомі на роботу ніколи не бувають легкими, і стосується це не лише шукачів роботи, але й самих начальників. Бізнесмен Джеймс Каан назвав три "вбивчих" питання, які роботодавці можуть задати, щоб збити людину з курсу.

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