Власники закладу просто передивилися американських фільмів, припускають критики.

Власників пабу у Британії на південноамериканську тематику названого за іменем сумновідомого колумбійського наркобарона "Ескобар", закликали переосмислити свій бренд й звинуватили у пропаганді терористичної діяльності злочинця.

Про це пише BBC.

На назву закладу звернули увагу колумбійці, котрі проживають у Ноттінгемі.

У барі ж заявили, що "Ескобар" – це нібито звичайна гра слів, а зображення Ескобара посеред зали насправді виконане не за фото відомого злочинця.

Читайте такожМасова гомосексуалізація російських спортсменів процвітає на гей-Олімпіаді в ТокіоЕскобар був лідером наркокартелю у Колумбії та одним із найбагатших злочинців в історії. Протягом 1980-х років він був найбільшим виробником і дистриб’ютором кокаїну у світі, на Ескобара в той час припадало 80% світової торгівлі цим наркотиком.

Тисячі людей були убиті під час його терору, перш ніж злочинця застрелили у 1993-му. Колумбійця звинувачували у вбивствах невинних, зґвалтуванні дітей і молодих дівчат та земельному рейдерстві.

Заклад запрацював у грудні, та через карантинні обмеження паб відкрився тільки зараз. Вихідці з Колумбії, що мешкають у Британії, сказали, що вони "були шоковані, боялися підійти до дверей" та що їм "гидко".

Зазначається, що Ескобар – поширене ім’я у Південній Америці, але через стилістику та зображення лиходія паб асоціюється саме з лідером наркокартелю.

Критики припустили, що власники закладу просто передивилися американських фільмів.

Врешті підприємці вирішили уладнати конфлікт і провести у пабі кілька благодійних заходів для колумбійської громади.

Автор: Іван Бойко