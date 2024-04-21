За словами Джейка Макмаллона, необхідно накривати чай, поки він настоюється.

Є незвичайний спосіб, який може створити ідеальний гарячий чай. Про це виданню Mirror розповів експерт із чаю Джейк Макмаллон.

За його словами, багато хто дуже ретельно вибирає, що їм подобається - чи то конкретну кількість цукру чи молока, як довго настоювати пакетик чаю, чи вони ставлять молоко чи цукор на перше місце. Але є одна річ, яку мало хто бере до уваги: необхідно накривати чай, поки він настоюється.

"Це зберігає більше тепла та підтримує постійну температуру, що дозволяє чайному листю розгортатися та вивільняти смак", - каже дегустатор.

Експерти сходяться на думці: аби отримати від чаю ще більше смаку, під час процесу замочування чайний пакетик слід обережно перемішувати. При цьому коли справа доходить до того, як довго ви повинні замочувати чайний пакетик, це залежить від того, наскільки міцним ви хочете, щоб ваш напій був.

Для чорного чаю Джейк рекомендує замочувати чотири хвилини для ідеального напою. Деякі люди, можливо, захочуть залишити його на довше, але Джейк не рекомендує залишати його надовго, оскільки це може призвести до "неприємної гіркоти та терпкості".

Температура води також матиме величезне значення для чаю. Оптимальна температура для ідеального напою зазвичай становить 95-98 градусів, каже експерт. Молоко також є досить суперечливою темою з нескінченними різними думками щодо того, який тип і скільки є правильним. За словами Джейка, як цільне, так і напівзнежирене молоко є хорошими варіантами, оскільки вони додадуть "вершкової нотки вашому чаю, роблячи його м’яким і насиченим".

"Ви можете виявити, що знежирені варіанти є занадто водянистими та не дають вам такої ж шовковисто-гладкої текстури. Вони також навряд чи збалансують будь-яку гіркоту в танінах. Чорний чай, як правило, міцніший і має більш яскравий смак, ніж його більш бліді родичі, і він добре протистоїть молоку та підсолоджувачам, що робить його ідеальним вибором для вашої ранкової чашки", - каже експерт.

За його словами, якщо ви п’єте немолочні альтернативи, наприклад соєве молоко, ви можете помітити, що ваш чай розщеплюється. Тому Джейк рекомендує підігріти молоко заздалегідь, щоб цього не сталося. Водночас тип посудини, з якої ви п’єте напій, також має значення.

"Вибір правильного типу кухля, який буде проводити тепло та ефективно його зберігати, не впливаючи на смак, є ключовою частиною приготування смачної чашки чаю. Скло та порцеляна - гладкі, непористі та бездоганні - не впливають на смак вашого напою. Товстіші чашки довше зберігають тепло, тоді як тонші, делікатніші чашки швидше втрачають тепло. Нагрівання вашої чашки приблизно до тієї ж температури, що й чай перед вживанням, допоможе вашому напою", - підсумував дегустатор.

Останні новини про чай

Днями УНІАН повідомляв, що станеться з вашим тілом, якщо регулярно пити жасминовий чай. За словами дієтологів, напій може захистити організм людини від серцевих захворювань.

Раніше фахівці назвали 10 найкращих видів чаю, які корисні для вашого здоров'я. З-поміж них - зелений, чорний, білий та ромашковий.

Вас також можуть зацікавити новини: