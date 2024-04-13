Серед таких напоїв є зелений, чорний, білий та ромашковий чаї.

Чай є напоєм, яким можна насолоджуватися в будь-який момент. Якщо вживати деякі сорти чаю, то це може поліпшити здоров'я серця, зміцнити імунну систему та знизити ризик хронічних захворювань, залежно від сорту напою. Тому якщо ви в пошуку найкращих чаїв для свого здоров'я, то видання health назвало 10 найкращих таких напоїв, які стануть для вас корисними.

Зелений чай

Зелений чай вважається одним із найкорисніших для здоров'я, а саме завдяки високій концентрації антиоксидантів. Також він має особливості у своєму приготуванні.

"Листя швидко збирають і пропарюють, щоб запобігти окисленню, що дозволяє їм зберегти свій природний зелений колір і потужний поживний профіль. Цей процес гарантує, що зелений чай багатий на катехіни, зокрема ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG), потужний антиоксидант, відомий своїми незліченними перевагами для здоров'я", - зазначають у матеріалі.

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Завдяки таким перевагам може знижуватися вага, підтримуватися робота мозку та користь для здоров'я серця.

Чорний чай

Чорний чай відомий своїм насиченим смаком та темним кольором, а також є завжди вдалим вибором. Він проходить більш тривалий процес ферментації, ніж зелений чай, що надає йому більш міцного смаку та високому вмісту кофеїну.

"Чорний чай також пов'язаний зі зниженням ризику інсульту та меншою ймовірністю розвитку деменції, що робить його одним із найздоровіших чаїв для тих, хто прагне покращити загальне самопочуття", - додають у публікації.

М'ятний чай

М'ятний чай є популярним трав'яним напоєм, який виготовлений з листя м'яти. Він цінується не лише за свій освіжний смак, а й за великий спектр корисних властивостей.

"Його спазмолітичні властивості допомагають зняти м'язові спазми та дискомфорт у шлунку. Він не містить кофеїну, що робить його чудовим вибором для тих, хто хоче зменшити споживання кофеїну, але при цьому насолоджуватися заспокійливим, ароматним напоєм", - порадили у виданні.

Ромашковий чай

Ромашковий чай, який робиться з висушених квітів квітки ромашки, є дуже відомим трав'яним напоєм, який популярний своїми заспокійливими властивостями.

Відомо, що ромашка сприяє покращенню якості сну, завдяки тому, що містить у собі апігенін, тобто антиоксидант, що зв'язується з деякими рецепторами в мозку, завдяки чому зменшується тривожність та допомагає заснути. Крім того, чай з ромашки має властивості, які покращують травлення та зменшують вираженість менструального болю.

Чай улун

Чай улун є традиційним китайським чаєм, який за ступенем окислення перебуває між зеленим та чорним, а також має багато переваг для здоров'я. Його антиоксидантні властивості та вміст мінералів корисні для зменшення запалення, підтримки здорового метаболізму та здоров'я серця.

Кульбабовий чай

Кульбабовий чай отримують з коренів та листя кульбаби. Він насичений вітамінами, мінералами та антиоксидантами, які потенційно допомагають підтримувати здоров'я печінки, стимулюють травлення та зменшують запалення в організмі.

"Кульбабовий чай також має сечогінні властивості, які допомагають виводити токсини, сприяючи здоров'ю нирок. Наявність потужних антиоксидантів ще більше посилює його здатність боротися з окислювальним стресом, підтримуючи загальне самопочуття", - підкреслюють в матеріалі.

Білий чай

Білий чай відомий своїм тонким смаком та ароматом. Він походить здебільшого з молодого листя та бруньок чайного куща. Його особливістю є високий вміст антиоксидантів. Завдяки таким сполукам може підтримуватися загальний стан здоров'я та знижуватися ризик хронічних захворювань.

"Низький вміст кофеїну в білому чаї робить його м'яким, заспокійливим напоєм для багатьох, пропонуючи тонкий заряд енергії без тремтіння, пов'язаного з більш міцними кофеїновмісними напоями. Крім того, білий чай шанують за його потенційні переваги, включаючи підтримку здоров'я серця, допомогу в контролі ваги та покращення здоров'я шкіри, - додають у публікації.

Чай ройбуш

Цей чай відомий своїм солодким смаком та має багато корисних властивостей. Ройбуш багатий на антиоксиданти, що допомагають знижувати серцеві захворювання.

Чай з гібіскусу

Це освіжний напій, який виготовлений з висушених пелюсток квітки розелли. Він відомий своїм гострим смаком та користю для здоров'я, адже має антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати запалення і хвороби.

"Чай з гібіскусу може сприяти зниженню артеріального тиску та покращенню загального стану серцево-судинної системи, що робить його здоровим вибором для тих, хто хоче збагатити свій раціон корисними рослинними сполуками", - зазначили у матеріалі.

Імбирний чай

Імбирний чай відомий своїм пряним смаком та ароматом. Цей трав'яний напій виготовляється з кореня імбиру. Він є корисним для здоров'я через великий вміст антиоксидантів і біологічно активних сполук. Завдяки цим властивостям зменшується нудота та потенційний ризик хронічних захворювань.

Користь чаю: інші новини

Раніше дієтологи розповіли, якщо вранці вживати чай, то це може бути корисно для організму людини, адже він має містить антиоксиданти і м'який заряд кофеїну, допомагаючи бадьорості та обміну речовин.

Також дослідники відповіли, чи може чай покращити здоров'я ваших кісток. На думку дослідників, протизапальні властивості чаю можуть бути пов'язані з його позитивним впливом на здоров'я кісток.

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