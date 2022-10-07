Жартівливу петицію про референдум в Калінінграді про входження до складу Чехії з результатом в 98% підтримали вже майже 19 тисяч осіб.

Чехи потролили Російську Федерацію, "анексувавши" Калінінград. Дане рішення підтримали майже 19 тисяч осіб.

Відповідну петицію опублікували на сайті petice.com.

Пропозиція з'явилася 27 вересня. Автор вказав, що це "унікальна можливість розширити територію Чехії та нарешті отримати вихід до моря".

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При цьому від влади країни вимагають ввести війська в Калінінград, провести референдум про приєднання з результатом 98% голосів "за", після чого анексувати область та перейменувати місто в Краловець.

Крім того, в петиції йдеться про відновлення історичної справедливості, тому що Калінінград заснований чехами, тому ця територія належить Чехії. Річ у тім, що тевтонську фортецю Кенігсберг - Краловец по-чеськи, Крулевец по-польськи та Караляучюс по-литовськи - побудували й назвали на честь чеського короля Пржемисла Отакара II, який вів Хрестові походи проти язичницьких племен Пруссії.

Але на цьому тролінг не закінчився. Так, 4 жовтня в акаунті KralovecCzechia в Twitter опублікували перше повідомлення, в якому говориться, що 97,9% жителів Калінінграда проголосували за возз'єднання з Чехією і перейменування міста в Краловець.

У Краловца вже є сайт, на якому можна побачити карту нового чеського регіону, своя авіакомпанія з рейсами в Прагу та Остраву, філармонія, театр та університет імені короля Пржемисла Отакара II, а також Пивний потік-1 й Пивний потік-2. Крім того, "туристи" можуть відвідати пляжі Балтійського моря й гавань, де готується спуск на воду авіаносця Карел Готт.

Жарт підтримало посольство США в Чехії і в офіційному Twitter-акаунті запитало Міноборони Чехії, чи не потрібен їм авіаносець, щоб розмістити винищувачі F-35.

У свою чергу в МВС Чехії поскаржилися, що не можуть швидко знайти експерта з морських кордонів. При цьому чеське статистичне агентство анонсувало перепис населення в місті.

До тролінгу приєдналися пошта Чехії, яка анонсувала марку На честь входження Калінінграда до складу Чехії, а Чеська залізниця оголосила про зміни в розкладі з грудня - запускається рейс з Праги в Краловець.

Спроба анексії територій України - що відомо

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

30 вересня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території до Росії. При цьому в МЗС РФ заявили, що на "приєднані" території буде поширюватися ядерна доктрина.

Країни "Великої сімки" і Європейського Союзу заявили, що введуть санкції проти РФ за організацію цих псевдореферендумів.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. У відповідь на спробу анексії територій Україна подала заявку на членство в НАТО.

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