Насправді рута має жовті квітки, а не червоні.

Відомий український вчитель, мовознавець та автор підручників Олександр Авраменко розповів про неочікувану мовну помилку у відомій пісні Володимира Івасюка "Червона рута".

Як розповідає Авраменко у черговому відеоуроку української мови, рута в природі має жовті квіти, а не червоні, як співається у пісні.

Тож чи означає це, що автор пісні Володимир Івасюк помилився? Зовсім ні, зазначає мовознавець, адже він орієнтувався на народні перекази.

"За переказами, які досі існують в Карпатах, рута – жовта квітка, яка лише на кілька хвилин в ніч на Івана Купала стає червоною. А дівчина, яка знайде її і зірве, буде щаслива в коханні", - розповів Авраменко.

Раніше мовознавець розповідав про значення деяких цікавих українських слів. Так, він розкрив значення слова "крислатий", а також відповів, чи є в українській мові слово "скурпульозний" та навів до нього синоніми.

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