Американець скаржився, що кілька років має проблеми з диханням через праву ніздрю.

У Нью-Йорку (США) у 38-річного чоловіка медики виявили справжній зуб у носі.

Стаття про це з'явилася в науковому журналі The New England Journal of Medicine, пише Mail Online.

Чоловік скаржився, що кілька років має проблеми з диханням через праву ніздрю.

Читайте такожУ США жінка проникла до стоматології та вирвала пацієнту 13 зубівПровівши риноскопію за допомогою камери та ліхтарика, лікарі виявили в носі "тверду безболісну білу масу". З'ясувалося, що це 14-міліметровий ектопічний зуб - тобто зуб, який виріс не там, де слід.

Чоловікові зробили успішну операцію і видалили зуб. Через три місяці проблеми з диханням припинилися.

Хоча ектопічні зуби зустрічаються частіше, ніж інші ектопічні частини тіла,у носі вони з'являються вкрай рідко. За словами медиків, інших проблем зі здоров'ям або аномалій у пацієнта не виявили.

Обережно! На фото присутня кров

Як повідомляв УНІАН, раніше зуби в носі знаходили у мешканки російської Самари, а також у чоловіка з Данії, якого мучив постійний нежить.

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Автор: Катерина Комолова