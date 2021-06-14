У мешканки російської Самари в носі виросли зуби. Вона дізналася про це, коли вирішила зробити МРТ.
Про це пише місцевий сайт tvsamara.
Зазначається, що росіянка з дитинства знала за собою невелику дивину. Річ у тому, що у неї так і не виросли зуби «четвірки», які стоматологи називають премолярами. Але дівчина не надавала значення цьому до обстеження.
Виявилося, що зуби все ж виросли, тільки не в роті, а в носі.
Читайте такожРосіянин щорічно робив флюорографію та помер від раку - лікарів віддадуть під судУ підсумку дівчина зрозуміла, чому з дитинства страждала синдромом постійної закладеності носа. Її направили на операцію та під загальним наркозом видалили зуби з носа.
За словами росіянки, зараз вона почувається добре, і дихається їй набагато легше: «Ось вже не думала, що я – мутант».
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