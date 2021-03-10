Чоловіку винесли адмінпротокол за статтею про завідомо неправдивий виклик.

У Борисполі чоловік вигадав історію про домашнє насильство, щоб безкоштовно доїхати додому на службовому авто.

Про це йдеться у повідомленні патрульних Київської області.

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Чоловік близько 21:00 зателефонував на лінію 102 і заявив, що побив власну матір. При цьому він вказав, що перебуває в районі залізничного вокзалу.

Коли копи прибули, то помітили, що чоловік був явно п’яний. Свою історію він ще раз переповів і попросив під’їхати до його будинку в селі неподалік. Проте помешкання виявилося зачиненим, на стукіт ніхто не реагував.

Патрульним сестра заявника підтвердила місце проживання матері. Згодом копи встановили, що ніякого насильства чоловік не вчиняв. Йому винесли адмінпротокол за статтею про завідомо неправдивий виклик.

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Автор: Яна Ставська