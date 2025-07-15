Слони використовують активну жестову комунікацію, щоб повідомити людям про те, чого хочуть.

Спостерігаючи за поведінкою слонів, люди відзначали, що тварини часто використовують складні жести та мову тіла для вираження своїх бажань. Але донедавна залишалося загадкою, чи можуть слони використовувати їх у спілкуванні не зі своїми родичами, а з людьми та представниками інших видів. Тепер, схоже знайдено відповідь, пише phys.org.

У результаті нового дослідження вчені довели, що слони використовують широкий спектр візуальних жестів, щоб показати, чого вони хочуть або не хочуть. Результати дослідження опубліковані в журналі Royal Society Open Science.

Там повідомляється, що дослідники надали 17 напіввільним африканським слонам савани в Зімбабве дві таці: одну з шістьма яблуками (бажаний предмет), а іншу порожню (небажаний предмет). Потім фіксували спілкування слонів з експериментаторами. Коли спілкування було успішним експериментатор віддавав слону всі шість яблук. Коли слони не змогли пояснити, чого хочуть, їм давали порожню тацю. А коли їхні цілі були досягнуті частково, і вони отримували тільки одне яблуко з таці.

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Автори дослідження пишуть, що слони демонстрували чітку цілеспрямовану навмисність, оскільки їхні жести були спрямовані тільки на уважну людину або бажаний ними об'єкт, а не на сторонні об'єкти.

Під час експерименту дослідники виділили 38 різних типів жестів і загалом 313 умовних жестів (кожен окремий випадок використання жесту) у всіх 17 слонів, які брали участь у дослідженні. Слони використовували жести, щоб повідомити про своє бажання отримати яблука, тільки тоді, коли поруч із ними був присутній уважний експериментатор. Коли вони не отримували яблука, то слони проявляли креативність і вигадували нові жести, щоб передати своє повідомлення, замість того щоб повторювати одні й ті самі дії.

"Вони частіше продовжували жестикулювати, коли їхня мета була досягнута лише частково, наприклад, коли вони отримали частину яблук, але не всі, ніж коли були повністю задоволені. Ба більше, слони робили жести більш детальними, коли їхня мета не була досягнута, порівняно з тими, коли вона була досягнута повністю", - йдеться у висновках до дослідження.

Науковці вказують, що навмисність спілкування - найважливіший фактор, що відрізняє людську мову від інших форм спілкування тварин. Наші слова і жести спрямовані на досягнення мети - простої, як-от привітання, чи складнішої.

Автори відзначають важливість проведеної роботи. Адже давно було відомо, що людиноподібні мавпи можуть доволі успішно спілкуватися одна з одною або людиною. Але досі було вкрай мало свідчень подібних здібностей у неприматів. Проведене дослідження підтвердило існування цілеспрямованої комунікації у слонів. Після цього вчені досліджуватимуть здатність до сигналів і жестів у інших видів.

Більше про найрозумніших тварин

Як писав УНІАН, учені довели, що слони кличуть один одного на ім'я. Дикі слони можуть покликати одного з родичів у стаді певним набором звуків, і він прийде на їхній поклик. Це означає, що слони здатні до абстрактного мислення і є набагато складнішими створіннями, ніж було прийнято вважати.

Нагадаємо також, що найрозумнішими серед тварин вважаються шимпанзе-бонобо, які, як і слони, мають самосвідомість. У природі вони живуть у складних соціальних структурах, багато спілкуються між собою. У них часом виникають соціальні конфлікти і бонобо вміють їх вирішувати. Також вони проявляють емпатію і співчуття до членів групи. Якщо в одного з шимпанзе якась проблема, інші пропонуватимуть йому смачні шматочки їжі, втішатимуть і більше часу проводитимуть у контакті. Крім того, бонобо вміють сміятися й іноді лоскочуть одне одного, щоб розсмішити.

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