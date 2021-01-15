Дівчина помстилася хлопцю за невірність. Відео у буквальному сенсі блискучого вчинку вона виклала в TikTok.
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Для прощання з колишнім обранцем користувачка заздалегідь придбала різнобарвний глітер та влаштувала дощ з блискіток у ванній і кімнаті хлопця, поки його не було в помешканні.
Відео авторка записала під пісню Керрі Андервуд «Before He Cheats» («Перед тим, як він зрадить»).
Тепер винуватцю розбитого серця доведеться довго очищувати меблі й підлогу від такого «подарунку».
Сама ж дівчина не сказала на камеру жодного слова, але залишила в соціальній мережі короткий підпис: «У 2021-му ми не пошкоджуємо машину ключем, ні… Ми покриваємо все глітером».
@hollynicoleeee_
It’s not key his car in 2021.. no, it’s glitter his EVERYTHING 2021 ##fyp##cheaters♬ Before He Cheats - Carrie Underwood
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