Відео авторка записала під пісню Керрі Андервуд "Before He Cheats" ("Перед тим, як він зрадить").

Дівчина помстилася хлопцю за невірність. Відео у буквальному сенсі блискучого вчинку вона виклала в TikTok.

Читайте також"Це макет": експерт про "найпотужнішу у світі" північнокорейську ракету (фото)

Для прощання з колишнім обранцем користувачка заздалегідь придбала різнобарвний глітер та влаштувала дощ з блискіток у ванній і кімнаті хлопця, поки його не було в помешканні.

Відео авторка записала під пісню Керрі Андервуд «Before He Cheats» («Перед тим, як він зрадить»).

Тепер винуватцю розбитого серця доведеться довго очищувати меблі й підлогу від такого «подарунку».

Сама ж дівчина не сказала на камеру жодного слова, але залишила в соціальній мережі короткий підпис: «У 2021-му ми не пошкоджуємо машину ключем, ні… Ми покриваємо все глітером».

Інші новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН