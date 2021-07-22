За даними ЗМІ, місцеві таксисти після сильних дощів підняли ціни у 2-3 рази.

У затопленій Одесі таксисти підняли ціни у 2-3 рази, але прості громадяни не сумують і їздять в магазин на екскаваторі.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Perepichka News.

Знайшлися і ті, хто пропонує городянам за 100 гривень доїхати в кузові вантажівки від моста Пересип до вулиці Паустовського.

21 липня Одесу накрила найсильніша злива. В результаті стихії багато вулиць виявилися затоплені, деякі райони залишилися без світла.

Місцями вода доходила людям до пояса, в деяких багатоповерхівках почало затоплювати під'їзди.

Через негоду в місті призупинили посадку пасажирських літаків. За інформацією Гідрометцентру, в Одесі за годину випав 31 мм опадів.

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Автор: Денис Прядко