У чоловіка підозрювали рак, проте тести показали, що він здоровий.

У Великій Британії суд розглянув справу про вбивство колишнього військовослужбовця, який загинув, святкуючи одужання від раку.

Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Інцидент стався ще в лютому 2020 року в нічному клубі в англійському місті Честерфілд, графство Дербішир. 23-річний Джон Роботем разом з друзями і дівчиною святкував одужання від смертельної хвороби. У нього підозрювали рак, проте тести показали, що він здоровий.

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У Клубі Роботем посварився з Коннором Роузом та іншими відвідувачами. Коли обох чоловіків вигнали із закладу, сварка перейшла в бійку. На вулиці Роуз напав на Роботема і вдарив його пляшкою по обличчю. Той знепритомнів, впав і вдарився головою об землю.

Наступного вечора Роботем помер від отриманих травм.

Тепер Роуза звинувачують у вбивстві. Він заперечує звинувачення, хоча раніше визнав провину в ненавмисному вбивстві.

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Автор: УНІАН