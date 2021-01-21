У Великій Британії суд розглянув справу про вбивство колишнього військовослужбовця, який загинув, святкуючи одужання від раку.
Про це повідомляє видання Daily Mirror.
Інцидент стався ще в лютому 2020 року в нічному клубі в англійському місті Честерфілд, графство Дербішир. 23-річний Джон Роботем разом з друзями і дівчиною святкував одужання від смертельної хвороби. У нього підозрювали рак, проте тести показали, що він здоровий.
Читайте такожВ Австралії жінка померла під час конкурсу з поїдання бісквітів (відео)
У Клубі Роботем посварився з Коннором Роузом та іншими відвідувачами. Коли обох чоловіків вигнали із закладу, сварка перейшла в бійку. На вулиці Роуз напав на Роботема і вдарив його пляшкою по обличчю. Той знепритомнів, впав і вдарився головою об землю.
Наступного вечора Роботем помер від отриманих травм.
Тепер Роуза звинувачують у вбивстві. Він заперечує звинувачення, хоча раніше визнав провину в ненавмисному вбивстві.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Сподіваюся, це останній": 94-річна американка побажала померти на День народження (відео)
- В Еквадорі родичі "кремували" бабусю, а вона виявилася жива (фото)
- В Індії тіло небіжчика принесли в банк, щоб перевести в готівку з його рахунку гроші
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram