Світло від смартфонів може впливати на сон, але ці ефекти незначні, якщо ви не використовуєте свій телефон годинами.

Хороший нічний сон може бути пов'язаний з різними факторами. Зокрема, як вважають багато людей у ​​сучасну епоху, на гарний відпочинок може впливати синє світло, яке випромінює ваш смартфон, пише Mirror.

Зазначається, що хоча синє світло дійсно впливає на природний ритм нашого тіла, воно не обов’язково заважає спати вночі. Так, професор циркадної нейронауки в Оксфордському університеті Стюарт Пірсон стверджує, що сон - це складний процес.

"Технічно синє світло від смартфонів може впливати на сон, але ці ефекти незначні, якщо ви не використовуєте свій телефон годинами з яскравим екраном і вже маєте проблеми зі сном", - каже експерт.

Відео дня

Він пояснив, що очі містять рецептори, які впливають на наш цикл сон-неспання, і вони чутливі не лише до синього світла, але й до червоного та інших довгих хвиль. Це означає, що колір світла не є головною проблемою. Натомість найбільше значення мають інтенсивність і тривалість впливу. З огляду на те, що екрани телефонів відносно тьмяні - денне світло в 1000 разів сильніше - їх вплив на сон може бути не таким руйнівним, як люди часто думають.

У свою чергу вчені з Гарвардського університету виявили, що якщо хтось користувався електронним рідером протягом чотирьох годин на повну силу, вплив світла лише збільшував час, протягом якого вони не могли спати, приблизно на 10 хвилин:

"Якщо ви страждаєте від безсоння, ви будете знати, що це мінімум часу. Набагато ймовірніше, що дум-скролінг на TikTok, перегляд цікавих відео чи читання захоплюючої книги не дадуть вам спати довше".

Між тим експертка зі сну Стефані Ромішевскі поділилася своїми порадами щодо гарного 8-годинного відпочинку.

"Думайте про мозок як про маленьке цуценя. Чим більше ми лежимо і кажемо своєму мозку, що насправді ви хочете ще поспати пару годин, ви його заплутуєте", - каже фахівчиня.

Вона також радить заряджати телефон подалі від ліжка та перемикати його в режим "Не турбувати".

Інші поради щодо міцного сну

Як повідомляв УНІАН, експертка Сабріна Бава поділилася напоєм, який допоможе швидко заснути. За її словами, треба випити теплого молока з корицею близько за 90 хвилин до того, як лягти спати - це допоможе заспокоїти розум та розслабитися.

Вас також можуть зацікавити новини: