У світі дійсно є люди, яким вистачає для повноцінного відпочинку усього 3 години, але таких людей лише 3%.

Нічні зміни, нестабільний графік та робота під штучними джерелами світла шкодять здоров'ю. Проте у людини з нічними змінами немає можливості повноцінно спати та відпочивати.

Про те, чи можливо врятуватися від хронічного недосипання через роботу, розповіли у ТСН.

Медики, пожежники, правоохоронці, пілоти та водії потягів - представникам цих професій добре відомо, що таке робота вночі або прокидання на роботу о 4:00 ранку. А от як впливає такий графік на здоров'я людини - відомо значно менше.

Олена - журналістка, вона працює на ранкові випуски, перший з яких виходить вже о 7:00. Вона лягає спати у північ, а прокидається вже о 3.30, тобто спить усього 3,5 години. За таким графіком вона живе тиждень через тиждень, вже три роки. Результат такої роботи відбивається на обличчі. Недосипання призводить до синців під очима та втомленого вигляду.

Організм не витримує. У журналістки почалися проблеми зі здоров'ям, вона почала погано засинати. Тому Олена вже думає про інший графік роботи.

Експерт зі сну Ольга Маслова каже, що людина дійсно може так мало спати, проте недовго. У молодих дівчат та хлопців є запас молодості та базового здоров'я.

Читайте такожАмериканська лікарка назвала причини погіршення пам'ятіУ світі дійсно є люди, яким вистачає для повноцінного відпочинку усього 3 години. Але таких людей лише 3%. Тому усім іншим потрібно стежити за своїм сном. Можна рятуватися сієстою - спати вдень по 20-30 хвилин. Такий маленький сон може дати людині достатньо сил до самого вечора.

Журналісти ТСН почергували ніч із патрульними аби зрозуміти, як правоохоронцям вдається працювати без сну та відпочинку. Патрульним доводиться чергувати по 12 годин. Вони зізнаються, що такий графік не минає безслідно. За словами патрульного, до роботи у поліції він менше хворів.

Вже під ранок кава не допомагає, хоча копи усе ж хочуть отримати порцію бадьорості. Експерт каже, що пити каву ввечері та вночі не треба, адже це зовсім не корисно для здоров'я.

Наукою вже доведено, що хронічне недосипання дуже небезпечне для людини. Після декількох років роботи з нічним та незручним графіком працівники починають набирати вагу, у них починаються психологічні проблеми.

Читайте такожРозкрито цікаві факти щодо сну дітей та підлітків (відео)Рецептів порятунку від проблем, які викликає недосипання, усього два. Перший - змінювати графік. Але якщо працювати вночі усе ж доводиться, то краще дотримуватися порад експертів. Вони радять уникати яскравого світла та одразу лягати спати після роботи. Людина має імітувати для свого організму звичайний нічний сон - провести у ліжку потрібно мінімум 5 годин.

Лікарі та майстри, яким потрібно працювати під холодним світлом, страждають від недосипання ще сильніше. Таке світло втомлює організм, у деяких навіть з'являється відчуття постійної тривоги. Річ у тому, що мозок сприймає холодне світло від яскравих ламп ніби вранішнє сонце. Він намагається дати людині бадьорість, проте протриматися у такому режимі увесь день дуже важко.

Тому холодне світло потрібно вмикати лише вранці. У робочих кабінетах краще встановлювати джерела теплого світла, тоді мозок буде краще функціонувати.

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