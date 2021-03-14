Невдалою, на думку користувачів мережі, меморіальною дошкою вшанували пам'ять видатного хорового диригента Світлани Фоміних, лауреата премії імені Т. Г. Шевченка.

У Миколаєві розгорівся скандал через меморіальну дошку хормейстеру Світлані Фоміних, яку урочисто відкрили 11 березня.

Гнівний пост Facebook опублікувала Людмила Щетиніна.

"Шановні миколаївці! Оце так вшанували пам'ять видатної хорової диригентки Світлани Фоміних, лауреатки премії імені Т.Г.Шевченка. Як на мою думку, це жахіття й знущання над нами і пам'яттю видатної місткині", - прокоментувала вона.

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Користувачі мережі підтримали Щетиніну, зазначивши що Фоміних на дошці схожа більше на екс-президента Дональда Трампа.

"А я думав, це Дональд Трамп", - написав Sergeus M. Nicolchuk.

"Хотілося б дізнатися прізвища людей, які відповідали за цей несмак! Це знущання над людьми мистецтва. Хто автор цього "шедевра", хто приймав замовлення? На мою думку, це сором", - зазначила Оксана Мадараш.

"Ще й на Трампа схожа. Можна йому подарувати", - написав Анатолій Марчук.

"Вона зовсім на себе не схожа", - додала Любава Запесочна.

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Автор: Денис Прядко