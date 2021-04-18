Жінка кричала "Врятуйте планету! Збережіть дерева!" / REUTERS
У Віндзорі, де проходив похорон принца Філіпа, одразу після закінчення хвилини мовчання з натовпу вибігла оголена жінка.
Вона намагалася прорватися через поліцейський бар'єр, пише Daily Mail. Однак порушницю одразу ж затримали
Під час своєї "пробіжки" жінка кричала "Врятуйте планету! Збережіть дерева!"
Як попрощалися із принцом Філіпом та що відбувається у Віндзорі зараз
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