Вона вибігла з натовпу і кричала про порятунок планети.

У Віндзорі, де проходив похорон принца Філіпа, одразу після закінчення хвилини мовчання з натовпу вибігла оголена жінка.

Вона намагалася прорватися через поліцейський бар'єр, пише Daily Mail. Однак порушницю одразу ж затримали

Під час своєї "пробіжки" жінка кричала "Врятуйте планету! Збережіть дерева!"

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Переклад: Катерина Комолова