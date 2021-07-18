Після закінчення зйомок актори під дулом пістолета змусили оператора відправити їм 200 доларів.

Голі актори фільмів для дорослих влаштували погоню зі стріляниною за оператором після зйомок порнофільму у покинутій церковній школі в США.

Про це повідомляє NewscenterABC11.

Інцидент стався в місті Меридіан, штат Міссісіпі, коли троє людей знімали фільм для дорослих у школі на Азалія-Драйв.

Після закінчення зйомок актори під дулом пістолета змусили оператора відправити їм 200 доларів. Оператор кинувся тікати, але голі актори влаштували за ним погоню зі стріляниною. В результаті отримала пошкодження машина оператора, яку кілька разів прострелили.

"За сім років моєї роботи це один з найбільш унікальних інцидентів, з якими я коли-небудь стикався", - сказав детектив Рочестер Андерсон.

Поліція вже встановила імена двох підозрюваних, які, на їхню думку, причетні до пограбування. Тепер вони збирають додаткові докази, перш ніж заарештувати чоловіків.

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Автор: Денис Прядко