За QR-кодом відкривається посилання на відео нардепа, де наведено й слова самого Зеленського, сказані, коли він ще не був президентом: "Ідіть у с…у".

Охорона не пустила до сесійної зали народного депутата Олексія Гончаренка з QR-кодом, де зашифровано слова, раніше сказані президентом Володимиром Зеленським, - "Ідіть в с…у".

Як передає кореспондент УНІАН, охорона сказала, що не пустить народного обранця із цим лозунгом у зал.

Коли переходиш по QR-коду, відкривається посилання на відео Гончаренка з посланням главі держави, де, зокрема, наведено й слова самого Зеленського, сказані, коли він ще не був президентом, із висловлюванням "Ідіть у с…у".

Після певної словесної перепалки з Управлінням державної охорони в парламенті Гончаренко вирішив залишити в кулуарах QR-код, щоб зайти до сесійної зали.

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступає в парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України із фракції "Слуга народу" майже в повному складі прийшли в білих футболках з написом "За президента проти олігархів".

Також в сесійну залу зайшли учасники війни на Донбасі з російськими окупантами. За інформацією в кулуарах, у сесійній залі відбуватиметься їх нагородження за бойові заслуги.

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Автор: Надя Пришляк