Президент розповість про внутрішній стан справ і зовнішньополітичну ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.

Виступ глави держави заплановано на 10:00. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію виступу Зеленського у ВР.

Послання Зеленського до Ради: онлайн-трансляція

"Це традиційне щорічне звернення",- заявив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.

Парламент із самого ранку під посиленою охороною правоохоронців, там стоять автозаки. Також під Верховною Радою збираються на мітинг ФОПи.

Крім того, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

У центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.

Зокрема, у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на наступних вулицях:

Хрещатик;

Михайлівська;

Шовковична;

Лютеранська;

Круглоуніверситетська;

Архітектора Городецького;

Заньковецької;

Садова;

Інститутська;

Липська.

У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

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Автор: Ольга Робейко