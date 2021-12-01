Президент України Володимир Зеленський 1 грудня виступить у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради.
Виступ глави держави заплановано на 10:00. УНІАН вестиме онлайн-трансляцію виступу Зеленського у ВР.
Послання Зеленського до Ради: онлайн-трансляція
"Це традиційне щорічне звернення",- заявив прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров.
Парламент із самого ранку під посиленою охороною правоохоронців, там стоять автозаки. Також під Верховною Радою збираються на мітинг ФОПи.
Крім того, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.
У центрі Києва 1 грудня можливі обмеження руху транспорту через масові заходи.
Зокрема, у зв'язку з проведенням масових заходів 1 грудня протягом дня можливе обмеження руху транспорту в столиці на наступних вулицях:
- Хрещатик;
- Михайлівська;
- Шовковична;
- Лютеранська;
- Круглоуніверситетська;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садова;
- Інститутська;
- Липська.
У поліції просять водіїв з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.