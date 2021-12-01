Депутати-"слуги" прийшли у Раду в новому дрескоді / фото Ірина Геращенко / Facebook

Народні депутати фракції "Слуга народу" прийшли до Верховної Ради у футболках із написом "За президента, проти олігархів". Таким способом монобільшість публічно підтримала Володимира Зеленського, який сьогодні виступає у парламенті. 

Про це повідомляє УНІАН.

Футболку "За президента, проти олігархів" приміряли Данило Гетьманцем, Микола Тищенко та інші "слуги".

Микола Тищенко у футболці на підтримку президента / фото "Телеграф"У таких футболках з'явилися майже усі депутати монобільшості/ фото УНІАН / Надія Пришляк

Раніше фракція організувала голосування, щоб підібрати розмір футболки для кожного депутата.

"Слуги" підтримали президента, який виступить у Раді / фото "Апостроф"
Депутати хваляться журналістам новими футболками / фото "ЛБ"

Нагадаємо, що 1 грудня глава держави виступить зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю "представників Росії" спроби державного перевороту в Україні. СБУ наразі розслідує цю справу.

Як повідомляв УНІАН, у 2020 році Володимир Зеленський виступав у Верховній Раді з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України 20 жовтня.

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Автор: Марта Гичко