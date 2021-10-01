Музей хоче повернути гроші назад, але художник подає свій вчинок як витвір мистецтва.

Данський художник Єнс Хаанінг взяв у Музею сучасного мистецтва в Ольборзі гроші для створення експонатів і втік, залишивши лише білі полотна та назвавши це витвором мистецтва.

Тепер музей хоче повернути свої 534 000 крон (близько 83 000 доларів), віддані творцеві, повідомляє BBC.

За словами представників музею, художник позичив гроші, щоб спеціально для нової виставки відтворити одну зі своїх ранніх робіт. Вона складалася з двох скляних рам, під якими були купюри, що показують річні зарплати середньостатистичного австрійця і данця.

Однак Хаанінг просто забрав гроші, а музею для виставки надіслав білі полотна з назвою "Хапай гроші та тікай" - так само називається, зокрема, знаменита кримінальна комедія Вуді Аллена.

"Він змусив похвилюватися кураторів і трохи мене схвилював. Хоча я посміявся, тому що це було справді весело. ... Однак це гроші музею, і в нас є контракт, в якому йдеться, що їх слід повернути 16 січня", - розповів директор музею Лассе Андерссон.

Проте Хаанінг каже, що вирішив залишити гроші собі, тому що музей несправедливо оплачує його роботу.

Читайте такожХудожник із США хоче за $1 мільярд купити останки Леніна"Річ у тім, що я взяв їхні гроші. Я закликаю інших людей, в яких такі ж жахливі умови праці, як і в мене, зробити те ж саме", - сказав він ЗМІ.

Директор музею при цьому заперечує твердження художника про несправедливу оплату.

"Ми щойно підписали угоду з данською асоціацією художників, за якою художникам платять за участь у виставках. Думаю, що Єнс ніби як порушив угоду", - зазначив Андерссон.

Раніше італійський художник Сальваторе Гаран продав свою невидиму "скульптуру" під назвою "Я є" за 15 тисяч євро.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова