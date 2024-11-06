На відміну від інших натуральних підсолоджувачів, кленовий сироп не перебиває смак кави.

Немає нічого кращого за велику чашку кави прохолодним осіннім ранком. Її тепло зігріває руки, а енергійний аромат смажених зерен та перші ковтки пробуджують вас. Видання Parade ділиться рецпетом кави з несподіваним інгредієнтом - кленовим сиропом.

Щоб приготувати каву з кленовим сиропом, вам знадобляться дві речі: ваша кава та пляшка кленового сиропу. На відміну від інших натуральних підсолоджувачів, таких як мед або ягідні сиропи, кленовий сироп не перебиває смак кави і насправді є додатком до напою.

Кленовий сироп додає до ранкової кави навіть з льодом тонкої солодкості та характерного підсмаженого смаку. Це те, наче ми додали ванілі у випічку. Кленовий сироп підходить для багатьох видів кави. Його можна додати в чорну каву або ж лате - просто полити напій кленовим сиропом.

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Як підсолодити каву кленовим сиропом

Почніть з приготування кави так, як вам подобається. Потім додайте одну-дві чайні ложки кленового сиропу. Цей трюк добре працює як для гарячої, так і для кави з льодом, оскільки кленовий сироп є рідким підсолоджувачем, що означає, що він швидко й легко розчиняється, на відміну від цукру.

Найкращий тип кленового сиропу для кави

Найкращим вибором є темний або бурштиновий кленовий сироп класу А, оскільки ці сорти мають насичений смак і міцну карамелізовану солодкість, яка врівноважує гіркоту кави.

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