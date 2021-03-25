Столичний рятувальник Артур Моркотенко врятував від страшних морозів вуличного кота на прізвисько Чівас. Врятована тварина живе в частині ДСНС, їй видали форму та «присвоїли» спеціальне звання майора.
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Як повідомляє прес-служба ДСНС, надзвичайник прочитав у Facebook допис про кошеняту, якого підкинули до під’їзду. Тварина цілий тиждень замерзала та голодувала, тож рятувальник вирішив її врятувати і 28 січня забрав додому.
«В одну мить пухнастик отримав люблячу родину, догляд, формений одяг, ім'я та навіть спеціальне звання майора. З того дня Чівас, а саме так звати кота, живе в кабінеті свого рятівника. У вільний від виконання службових обов'язків час котик спить у лотку для паперів та гуляє частиною», - йдеться в дописі.
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