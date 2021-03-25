У вільний від "служби" час кіт спить у лотку для паперів та гуляє частиною ДСНС.

Столичний рятувальник Артур Моркотенко врятував від страшних морозів вуличного кота на прізвисько Чівас. Врятована тварина живе в частині ДСНС, їй видали форму та «присвоїли» спеціальне звання майора.

Читайте такожКіт наковтався диму під час пожежі та знепритомнів, його врятували (відео)

Як повідомляє прес-служба ДСНС, надзвичайник прочитав у Facebook допис про кошеняту, якого підкинули до під’їзду. Тварина цілий тиждень замерзала та голодувала, тож рятувальник вирішив її врятувати і 28 січня забрав додому.

«В одну мить пухнастик отримав люблячу родину, догляд, формений одяг, ім'я та навіть спеціальне звання майора. З того дня Чівас, а саме так звати кота, живе в кабінеті свого рятівника. У вільний від виконання службових обов'язків час котик спить у лотку для паперів та гуляє частиною», - йдеться в дописі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров