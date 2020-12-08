Наречена отримала результати тесту зранку перед церемонією.

Пара з Індії знайшла спосіб провести весілля після того, як у нареченої виявили коронавірус.

Читайте такожБразильця кинула наречена - він одружився з собою (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що результати тесту дівчина отримала зранку перед весіллям.

Дівчину направили до карантинного центру та весілля мали скасувати.

Однак молодята вдягнули захисні костюми та під наглядом медиків успішно побралися.

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Автор: УНІАН