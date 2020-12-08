Захист від COVID-19: пара з Індії влаштувала весілля в захисних костюмах
Пара з Індії знайшла спосіб провести весілля після того, як у нареченої виявили коронавірус.
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Зазначається, що результати тесту дівчина отримала зранку перед весіллям.
Дівчину направили до карантинного центру та весілля мали скасувати.
Однак молодята вдягнули захисні костюми та під наглядом медиків успішно побралися.
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