В Індії заарештували двох підозрюваних у шахрайстві, які продали «лампу Алладіна» і навіть показали покупцеві «джина».
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На шахраїв в поліцію поскаржився лікар зі штату Уттар-Прадеш. Він розповів, що купив лампу за сім мільйонів рупій (90 тисяч доларів), оскільки повірив у те, що вона чарівна.
За словами потерпілого, один з шахраїв представився окультистом, показав «джина з лампи», але заборонив чіпати і лампу, і джина. При цьому «окультист» запропонував купити магічну річ, яка приносить здоров'я, багатство та удачу. Лікар купив, але вже вдома усвідомив, що «джином» з лампи був другий переодягнений шахрай.
Поліцейські зазначають, що злочинці обдурили й інші родини. Збиток вимірюється мільйонами рупій.
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