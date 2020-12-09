Ідея продавати свої речі прийшла 30-річній Мел Браун після того, як незнайомець запропонував продати йому її поношені рукавички за 15 фунтів.

Студентка факультету фізики Ньюкаслського університету (Велика Британія) почала продавати свої трусики і колготки і тепер заробляє до 600 фунтів стерлінгів на місяць.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ідея продавати свої речі прийшла 30-річній Мел Браун після того, як вона виставила на eBay кілька масок для Хеллоуїна і отримала повідомлення від незнайомця, який запропонував продати йому її поношені рукавички за 15 фунтів.

"Після цього він став просити у мене нижню білизну. Це надихнуло мене на розвиток свого інтернет-магазину, щоб у мене був пасивний дохід під час навчання», - розповіла вона.

За словами дівчини, речі, призначені для покупців, вона носить близько двох днів, займаючись своїм повсякденним життям.

"Я гуляю або бігаю, але іноді надходять особливі замовлення. Одного разу мене попросили надіти колготки і зробити кілька фізичних вправ.

А ще був випадок, коли мене попросили в колготках з сандалями наступити на варення, цукерки і свіжі фрукти. Потім я упакувала роздавлені солодощі і відправила замовнику разом з відеороликом. Весь процес зайняв у мене всього лише десять секунд, і я отримала за це 45 фунтів», - поділилася студентка.

Кілька місяців тому дівчина відкрила свій магазин. Вона зазначила, що нещодавно попит на її товари "злетів до небес". Сім'я і друзі героїні не знають про її сайт і вважають, що студентка заробляє різьбленням по дереву.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН