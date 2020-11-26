Правоохоронці вимагають демонтувати пам'ятник.

У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам’ятник комуністичному ватажку Володимиру Леніну.

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Комуніста поставили на базі з написом: «Ленін шоу онлайн», а шию Леніна зав’язали у жовто-блакитний прапор.

Поряд з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За світлину просили 20 гривень, за відео – 50 гривень.

На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою й вимогою демонтувати пам’ятник.

Заборона комуністичної символіки в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь «червоних» діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

«Червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на власну незалежну державу», – йшлося у документі рішення.

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Автор: УНІАН