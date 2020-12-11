Створили вінки з гілочок і ягід рослин, що ростуть на території парку / скріншот
Лами з Лондонського зоопарку ризикують потрапити в "чорний список" Санти, тому що з'їли різдвяні вінки.
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Працівники звіринця вирішили прикрасити його до свята вінками ручної роботи. Створили вінки з гілочок і ягід рослин, що ростуть на території парку.
На загоні з ламами ця краса провисіла лічені хвилини - спочатку ласувати став неслухняний син, а потім і його мама.
Минулого року лама вже відзначилася, коли з'їла стрічку під час відкриття спеціальної зони для відвідувачів.
Пухнасті пустуни: лами з Лондонського зоопарку з'їли різдвяні вінки
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