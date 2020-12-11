На загоні з ламами вінки ручної роботи провисіли лічені хвилини.

Лами з Лондонського зоопарку ризикують потрапити в "чорний список" Санти, тому що з'їли різдвяні вінки.

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Працівники звіринця вирішили прикрасити його до свята вінками ручної роботи. Створили вінки з гілочок і ягід рослин, що ростуть на території парку.

На загоні з ламами ця краса провисіла лічені хвилини - спочатку ласувати став неслухняний син, а потім і його мама.

Минулого року лама вже відзначилася, коли з'їла стрічку під час відкриття спеціальної зони для відвідувачів.

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Автор: УНІАН