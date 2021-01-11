Сам чиновник днями зареєструвався у соцмережі й уже встиг поділитися враженнями.

Мер Шостки зацікавився TikTok / facebook.com/Noha.Mykola

Міський голова Шостки (Сумська область) Микола Нога, який днями зареєструвався у соцмережі TikTok, доручив зробити це співробітницям міської ради.

Як повідомляє Шостка.Інфо, про це стало відомо на апаратній нараді у мерії в понеділок. Чиновник поділився враженнями від соцмережі з колегами: "Там же страшно дивитись! Там немає солідного контенту. А ми ж повинні бути там, де молодь".

У зв'язку з цим він офіційно доручив начальнику управління освіти Наталії Сергейко та завідуючій сектором молоді Ользі Сокульській найближчим часом зареєструватися у TikTok.

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"Давайте проведемо спільну нараду, зберемо молодіжну дорадчу раду при міському голові. Контент Tik Tok повинен наповнюватися не тільки жартівливою інформацією, а й солідною, пізнавальною для молоді", - наголосив мер Шостки.

Як пише видання, Нога зареєструвався у TikTok кілька днів тому під нікнеймом mykolanoha. За чотири дні існування сторінки на ній опубліковано вже 13 відео роликів. Перший знятий у кабінеті міського голови. За його акаунтом у соцмережі наразі слідкує близько 40 користувачів.

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Автор: Юрій Годован