Скоро будуть зміни: у ВР пояснили, чому заяви Трампа треба сприймати спокійно

Мережко наголошує, що в Конгресі США може змінитись конфігурація сил - не на користь Трампа.

Заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа треба сприймати критично та спокійно, адже "ситуація після 3 листопада зміниться, з’являться нові можливості". Про це в коментарі УНІАН сказав Олександр Мережко, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Відповідаючи на запитання щодо ваги та впливу на Україну останніх заяв Трампа, парламентар зауважив, що "нам треба дожити і пережити до 3 листопада, тобто до моменту завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах".

"Все, що відбувається, і заяви Трампа, треба аналізувати в контексті цієї внутрішньої дуже гострої передвиборчої боротьби. Тому що Трамп розуміє, що на кону для нього дуже багато. І в Конгресі може змінитись конфігурація сил - не на користь Трампа", - сказав Мережко.

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Так, підкреслив він, усі ці заяви треба сприймати досить критично та спокійно, адже "ситуація після 3 листопада зміниться, з’являться нові можливості". "А зараз краще це сприймати принаймні спокійно", - наголосив депутат і додав, що для України важливо зберегти двопартійну підтримку.

Що заявляв Трамп

Як повідомляв УНІАН, Трамп останнім часом зробив кілька гучних заяв. Зокрема, 9 жовтня він заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про те, що Росія негайно поставить сотні тисяч тонн дизельного пального на американський і світовий ринки.

Також Трамп висловив думку, що Путін хоче більше, ніж президент України Володимир Зеленський, укласти угоду.

Водночас європейські лідери готуються вимагати посилення санкцій проти Росії на засіданні Європейської ради. Це ставить їх у опозицію до Трампа після укладення угоди про послаблення обмежень на експорт російського дизпалива.

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