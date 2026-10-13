Мільярди гривень на руках: в Україні побільшало готівки в обігу

З 4 вересня НБУ ввів у обіг 400 тисяч нових банкнот номіналом 2000 гривень.

Станом на 1 жовтня в обігу в Україні перебувало 973 мільярди гривень готівки, що на 46,7 млрд грн або 5% більше, ніж на початку року.

Як повідомляє Національний банк України, в першому кварталі 2026 року спостерігалося вилучення готівки з обігу, проте у другому та третьому кварталах попит на неї пожвавився. Така тенденція спостерігається майже кожного року та пояснюється сезонністю. Водночас наразі на ситуацію впливають і інші чинники.

"Додатковим фактором збільшення обсягів готівки в обігу в III кварталі стало посилення інтенсивності повітряних атак на критичну інфраструктуру, зокрема енергетичну, логістичну, продовольчу та телекомунікаційну", - ідеться у повідомленні.

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За даними НБУ, у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на загальну суму 962,5 млрд грн, а також 15,4 млрд розмінних та обігових монет на 10,4 млрд грн.

Найбільше в обігу банкнот номіналом 500 грн – вони становлять 25,3% від загальної кількості. Водночас найшвидше за січень–вересень зростала кількість банкнот номіналом 1000 грн: їхня частка збільшилася на 12,1% порівняно з початком року.

При цьому наразі в обігу найменше нових банкнот номіналом 2000 гривень, які були введені в обіг у вересні, - зараз їх 400 тисяч на загальну суму 700 млн грн. Їхня частка становить лише 0,01% від загальної кількості банкнот в обігу.

Щодо монет, наразі в готівковому обігу перебувають обігові монети чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 грн. Із них найбільше в обігу монет номіналом 1 грн, а найменше – номіналом 5 грн.

Також в НБУ нагадали, що регулятор продовжує поступово вилучати з обігу монети номіналом 10 копійок. За рік із обігу вилучили 7,8 млн таких монет.

"Вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Тож їхнє поступове вилучення дасть змогу зменшити витрати держави на виготовлення, оброблення, транспортування та зберігання, а також витрати учасників готівкового обігу – на їх обслуговування в обігу", - пояснюють у Нацбанку.

Натомість на розмінні монети номіналом 50 коп. зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі та послуг. Наразі їх частка від загальної кількості в обігу становить 9,1%.

Готівка в Україні – останні новини

За 2025 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 12,6% (або на 103,9 млрд гривень) та станом на 1 січня 2026 року становила 926,3 млрд гривень.

Голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін зазначав, що частка готівкових гривневих коштів в Україні становить приблизно 23% (із загального обсягу грошової маси у 4,02 трлн грн), що значно перевищує показники розвинених країн.

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