Користувачі соцмереж жартують, що у такий спосіб хвостатий випробував одне зі своїх 9 життів.

У США кіт стрибнув з п’ятого поверху будинку, який горів, і спокійно пішов далі вулицею.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Курйозний інцидент стався у Чикаго. У будівлі саме вирувала пожежа, тож тварині не залишалося нічого іншого, як вдатися до відчайдушного кроку. Кіт вистрибнув з вікна, а тоді приземлився на галявину поруч із будинком і спокійнісінько пішов собі далі.

Користувачі соцмереж жартують, що у такий спосіб хвостатий випробував одне зі своїх 9 життів.

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Автор: Денис Прядко