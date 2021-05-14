Курйозний інцидент стався у Чикаго / скріншот з відео
У США кіт стрибнув з п’ятого поверху будинку, який горів, і спокійно пішов далі вулицею.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Курйозний інцидент стався у Чикаго. У будівлі саме вирувала пожежа, тож тварині не залишалося нічого іншого, як вдатися до відчайдушного кроку. Кіт вистрибнув з вікна, а тоді приземлився на галявину поруч із будинком і спокійнісінько пішов собі далі.
Користувачі соцмереж жартують, що у такий спосіб хвостатий випробував одне зі своїх 9 життів.
У США кіт стрибнув з 5 поверху будинку, який горів, і спокійно пішов далі
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