Попри ризик ураження електричним струмом, юні гравці спочатку відмовлялися залишати інтернет-кафе.

На Філіппінах діти після повені грали по пояс у воді у комп'ютерному клубі.

Про це повідомляє Metro.

Відео зняв Сіо Самсон - власник кафе в місті Каїнта, провінція Різал.

Попри ризик ураження електричним струмом, юні гравці спочатку відмовлялися залишати інтернет-кафе.

"Ми не знали, що в той день буде повінь, тому, коли я побачив їх, я негайно вжив заходів і сказав їм, що мені потрібно перенести обладнання подалі від води", - розповів власник кафе.

Після цього геймери закінчили сеанс у онлайн-грі і покинули затоплене приміщення.

На щастя, всі електричні кабелі в комп'ютерному клубі були вище рівня води і підключені до розеток на висоті вище голови.

Варто відзначити, що понад 80 тисяч осіб покинули свої будинки на Філіппінах через сувору погоду, викликану південно-західним мусоном, посиленим тайфуном Фабіан (міжнародна назва "Ін-фа").

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Автор: Денис Прядко