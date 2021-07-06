Двоє хлопців вже спробували вести прогноз погоди в новому форматі, але телеканал зупинятися не збирається і продовжує пошуки найсексуальнішого чоловіка.

На кабельному телеканалі poltavske.tv прогнози погоди почали вести підкачані чоловіки з оголеним торсом.

Відеозаписи прогнозів погоди з ними можна подивитися на YouTube-каналі.

"Було б нечесно, якби погоду вели тільки дівчата, погодьтеся? Тому ми в пошуках ідеального кандидата на роль ведучого прогнозу погоди на PTV. Двоє хлопців вже спробували свої сили. Але ми не зупиняємося і продовжуємо пошуки. А просто зараз дивіться погоду від Олега Кілюшика. Він просто мріє бути ведучим і готовий на все, щоб радувати вас прогнозом погоди з екранів телевізорів", - йдеться в тексті.

Цікаво, що мікрофон до молодого чоловіка приклеїли за допомогою скотча. На каналі впевнені, що тепер їх прогнози погоди будуть дивитися не тільки в Полтаві, а й по всій Україні.

"Ведучих впізнають на вулицях, перегляди в YouTube набирають десятки тисяч і вже навіть з'являються віддані фанати, які з нетерпінням чекають нові випуски", - заявили в телекомпанії.

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Автор: Денис Прядко