Суддя не призначила покарання – обмежилась усним зауваженням.

На Рівненщині під час онлайн-святкування "останнього дзвоника" підліток доповнив фразу "Слава нації!" нецензурною лайкою (словами "П*здець Російській Федерації"). На його батьків склали адмінпротокол.

Про це йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з постановою, 7 червня під час "останнього дзвінка", який проходив в онлайн режимі і на якому були присутні близько 100 осіб (батьки та учні 6-11 класі), пролунала фраза "Слава нації". 15-річний підліток на неї відповів: "П*здець Російській Федерації".

Така репліка обурила присутніх, до поліція написали заяву. Поліція в Рівненській області виписала матері підлітка протокол про притягнення до адміністративної відповідальності. Згідно з постановою суду, також про лайку повідомили до служби у справах дітей Варковицької сільської ради.

20 червня суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області розглянула справу про порушення громадського порядку та невиконання батьківських обов’язків.

В протоколі судового засідання йдеться, що висловлювання підлітка "негативно відобразилося на емоційному стані учасників заходу".

Під час судового засідання мати неповнолітнього - заміжня жінка, що працює кухарем - пояснила, що в той день була на роботі, а до цього неодноразово просила сина не лаятись.

"Він не повинен був так казати, але зараз всі так говорять, бо війна. На сина написали заяву, бо в школі недолюблюють, оскільки він активний, коли роблять зауваження огризається. Завжди просила його, щоб змовчував, але він вживає нецензурні слова", – пояснила його мати.

Жінка додала, що не знала, що є відповідальність за лайку. Також сказала, що впевнена, коли лайка всюду - батьки в цьому не винні. Водночас жінка зазначила, що це не перший незручний інцидент у школі.

"Зміни з сином почалися з початком карантину. На останньому дзвонику ще сказав "Наливаймо!" у відповідь на фразу "Слава Україні!", але це був невдалий жарт", - йдеться в матеріалах суду.

Мати підлітка пообіцяла бути обачною і провести розмову із сином. Тому суддя не призначила покарання – обмежилась усним зауваженням.

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