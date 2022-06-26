Ще двоє поранених у важкому стані.

Рятувальники завершили роботи на завалах будівель, що постраждали внаслідок ракетної атаки по місту Сарни.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Невтішні новини із міста Сарни. Під завалами знайшли ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв вчорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до 4-х осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року", - повідомив Коваль.

За його словами, підрозділи ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи, працюють слідчі. Двоє постраждалих наразі у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня окупанти завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Рівненщини.

Коваль повідомляв, що від удару постраждало місто Сарни - ворожі ракети влучили в СТО з мийкою та комплекс з ремонту авто. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинуло троє людей, четверо потрапили у лікарню з пораненнями.

Вночі 25 червня Російська Федерація вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22М3 для ударів по Україні з території Білорусі. Загалом ворог випустив по території країни понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

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