За словами автора відео, чоловік працює на комунальному підприємстві "Броди".

У Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани та поїхав на роботу.

Читайте такожДвоє литовців зліпили собі "Феррарі" зі снігу (відео)Відео опубліковано на YouTube.

За словами автора відео, чоловік працює на комунальному підприємстві "Броди".

"І сам покатався, і людям швидко шлях прочистив", - йдеться у відео.

Жителі міста пропонують виписати креативному чоловіку премію.

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Автор: УНІАН