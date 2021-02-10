Жителі міста пропонують виписати чоловіку премію / Скріншот
У Львівській області працівник комунальної служби запряг коня в сани та поїхав на роботу.
Читайте такожДвоє литовців зліпили собі "Феррарі" зі снігу (відео)Відео опубліковано на YouTube.
За словами автора відео, чоловік працює на комунальному підприємстві "Броди".
"І сам покатався, і людям швидко шлях прочистив", - йдеться у відео.
Жителі міста пропонують виписати креативному чоловіку премію.
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