Хулігана після нападу затримали, йому загрожує до 5 років в'язниці.

У Фастові чоловік у неадекватному стані розбігся та стрибнув на лобове скло патрульного автомобіля.

Відео інциденту виклав "Київ оперативний".

Інцидент стався сьогодні вночі, близько 01:00.

«Якийсь відбитий і бухий неадекват вистрибнув на службовий патрульний автомобіль, чим зім'яв капот та розбив лобове скло. Після цього алконафт-білочник ще й вдарив правоохоронця», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловіка після нападу затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 345 КК України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).

Чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.

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Автор: Денис Прядко