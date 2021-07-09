У Фастові чоловік у неадекватному стані розбігся та стрибнув на лобове скло патрульного автомобіля.
Відео інциденту виклав "Київ оперативний".
Інцидент стався сьогодні вночі, близько 01:00.
«Якийсь відбитий і бухий неадекват вистрибнув на службовий патрульний автомобіль, чим зім'яв капот та розбив лобове скло. Після цього алконафт-білочник ще й вдарив правоохоронця», - йдеться у повідомленні.
Відомо, що чоловіка після нападу затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 345 КК України («Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу»).
Чоловіку загрожує до 5 років в'язниці.
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